Serie D/H, giudice sportivo: multati due club, Gravina stangato

(Di Roberto Chito) Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo la 28esima giornata del Girone H.

Multe a società

– 2000 euro al Gravina: per ingresso in campo non autorizzato della panchina e lancio di due bottigliette e una lattina sul rettangolo di gioco che sfioravano l’arbitro.

– 300 euro al Barletta: per lancio di due fumogeni

Inibizioni a dirigenti fino al 2 aprile 2024

– Perrella (Palmese)

– Costantiello (Gravina)

Giocatori squalificati

3 giornate: De Gol (Gravina)

1 giornata: Picascia (Angri), Prado (Matera), D’Orsi (Palmese), Castro (Gravina), Gianfreda (Bitonto), Brignola (Fasano), Donida (Fidelis Andria), De Pace (Gelbison), Perrini (Martina)

