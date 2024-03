Serie D/H, Barletta-Fidelis Andria in diretta su Antenna Sud

Barletta-Fidelis Andria, sfida valida per la 29a Giornata del Girone H della Serie D, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud.

Entrambe le squadre sono reduci da una mancata vittoria: il Barletta si è visto sfumare il successo in quel di Gravina in pieno recupero dopo aver sprecato un doppio vantaggio, la Fidelis è stata riacciuffata dal Gallipoli a 10 dalla fine.

Un derby dai significati diametralmente opposti: i padroni di casa lottano per evitare i playout, l’Andria non perde di vista l’Altamura, anche se sarà molto difficile, e combatte per la migliore posizione in vista dei playoff.

L’appuntamento è per le 14.30 di giovedì 28 marzo 2024 sul canale 14 del digitale terrestre oppure in streaming sul nostro sito: antennasud.com

