SERIE D/H- RISULTATI 5a GIORNATA

ORE 15.00

BITONTO-BARLETTA (a Bisceglie) 0-1

77’ autorete Silletti (BA)

CASARANO-NOCERINA 1-1

13’ Burzio (C), 36’ Mancino (N)

CAVESE-MATERA 4-0

18’ Puglisi (C), 29’ Bubas (C), 33’ Bacio Terracino (C), 88’ Gagliardi (C)

FRANCAVILLA-TEAM ALTAMURA 1-4

22’ Esposito (F), 50’ rigore Sosa (TA), 58’ Molinaro (TA), 78’ Sosa (TA), 84’ Molinaro (TA)

GLADIATOR-PUTEOLANA 2-1

5’ Mancini (G), 12’ Della Corte (P), 58’ rigore Tomi (G)

LAVELLO-NARDÒ 0-0

ORE 15.30

GRAVINA-AFRAGOLESE 1-1

31’ Actis Goretta (G), 78’ Longo (A)

MARTINA-BRINDISI 0-2

2’ D’Anna (B), 9’ D’Anna (B)

MOLFETTA-FASANO 2-3

16’ Coratella (M), 36’ Di Federico (F), 43’ Di Federico (F), 57’ Manzo (M), 80’ Corvino (F)

CLASSIFICA

Barletta e Cavese 12

Brindisi, Fasano e Casarano 11

Nardò e Gladiator 9

Team Altamura e Afragolese 8

Nocerina 6

Gravina e Lavello 4

Matera e Martina 3

Molfetta, Puteolana e Bitonto 2

Francavilla 1

* Matera e Bitonto una partita in meno