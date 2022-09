Bitonto-Barletta, gara valida per la 5a Giornata del Girone H di Serie D, in programma domenica 2 ottobre alle ore 15.00. si disputerà allo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie. A renderlo noto è il club bitontino, con una nota. “La decisione – si legge – è stata assunta in virtù dell’ordinanza comunale a firma del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, in cui si comunica che per le gare casalinghe del Bitonto nel Campionato di Serie D stagione 2022/2023, la capienza dello stadio “Città degli Ulivi” è limitata per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Ai tifosi bitontini sarà riservata interamente la tribuna coperta, mentre ai barlettani sarà destinato il settore ospiti in curva sud. Il costo del tagliando per entrambi i settori è di 10 euro. Nelle prossime ore verranno comunicate le modalità di acquisto dei tagliandi e l’avvio della prevendita, prevista per le ore 18.00 di giovedì 29 settembre.