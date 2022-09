“Ho scoperto di essere un allenatore pragmatico, non avevo mai vinto tante partite per 1-0 – commenta Francesco Farina dopo il successo di misura sul Francavilla del suo Barletta, che con la Cavese occupa la seconda posizione in classifica dopo quattro giornate -. Mancano trentatré punti alla salvezza, è così che dobbiamo continuare a ragionare giocando sempre con questa identità. Siamo una neopromossa, dobbiamo tenere i piedi per terra perché potrebbero arrivare momenti difficili. L’importante è guardare chi è alle nostre spalle, non chi è davanti”.