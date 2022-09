“Il risultato è troppo severo, esagerato per quello che si è visto in campo – analizza Massimo Pizzulli, allenatore del Martina, dopo il pesante ko (3-0) con l’Afragolese -. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con il piglio giusto, anche se abbiamo sbagliato nei primi venti minuti per qualche problema fisico che dovremo risolvere. Ancora una volta paghiamo l’inesperienza, ma abbiamo giocato la nostra solita partita, ci è mancata la cattiveria giusta”.





LA SINTESI DEL MATCH