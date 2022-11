Condividi su...

La 12a Giornata del Girone H del campionato di Serie D è in programma domenica 20 Novembre alle 14.30. Variazioni d’orario: alle 15.30 Fasano-Brindisi. Gare a porte chiuse: Cavese-Gravina per squalifica del campo comminata dal Giudice Sportivo; Bitonto-Francavilla per decisione dell’US Bitonto.

Le designazioni arbitrali

Barletta-Lavello: Ciro Aldi di Lanciano

Bitonto-Francavilla: Sebastian Petrov di Roma 1

Cavese-Gravina: Valerio Bocchini di Roma 1

Fasano-Brindisi: Mattia Drigo di Portogruaro (diretta Antenna Sud)

Gladiator-Martina: Filippo Pazzarelli di Macerata

Matera-Altamura: Mattia Nigro di Prato

Molfetta-Casarano: Costantino Cardella di Torre del Greco

Nardò-Nocerina: Fabio Franzò di Siracusa

Puteolana-Afragolese: Riccardo Boiani di Pesaro