Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Come sempre, ricco e variegato il programma calcistico del weekend, che il Gruppo editoriale Distante mette a disposizione degli appassionati di calcio, con un menu che prevede quattro dirette.

LE DIRETTE TV – In Serie C, spazio al derby di Capitanata tra Foggia e Cerignola. I rossoneri di Fabio Gallo sono in fiducia e vogliono continuare a scalare la classifica, ma i gialloblù di Michele Pazienza non si recano allo Zaccheria per fungere da vittima sacrificale, anzi intendono portare punti a casa preziosi per la salvezza e i playoff. Si parte alle 14.30 di domenica 20 novembre, primo collegamento su Antenna Sud (canale 14) alle 14.15. Anche la Serie D offre un “piatto succulento”: al Curlo, il sorprendente Fasano di Tisci ospita il deluso Brindisi di Ciro Danucci, il grande ex del match. Diretta su Antenna Sud Extra (canale 92) a partire dalle 15.15, fischio d’inizio alle 15.30.

LE DIRETTE STREAMING – Sfida d’alta quota allo stadio comunale di Otranto: i padroni di casa ospitano il Manduria per una gara in cui è vietato il pareggio: non servirebbe a nessuna delle due visto che il Gallipoli Calcio capolista non accenna a perdere colpi. Diretta su Antenna Sud Sport (antennasud.com/streaming-sport) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Sport a partire dalle 14.30. A Ostuni, altro match interessante: i gialloblù di casa attendono l’arrivo della sorpresa Avetrana. Diretta a partire dalle 14.30 su Antenna Sud Sport 2 (antennasud.com/streaming-sport-2) e sulla pagina Facebook di Antenna Sud Sport.

LE NOSTRE DIFFERITE