Serie D/H: Agguato ai tifosi del Costa d’Amalfi con spranghe, bastoni e sassi

Al termine della partita del girone H di Serie D tra Palmese e Costa d’Amalfi, disputata a Palma Campania, un gruppo di teppisti ha aggredito i tifosi ospiti con spranghe, pietre e bastoni.

L’episodio non si è concluso sul posto: l’aggressione è proseguita con un inseguimento in autostrada, durante il quale gli assalitori hanno tentato più volte di speronare i veicoli dei tifosi del Costa d’Amalfi. Tra le persone coinvolte c’erano anche donne e bambini, circostanza che ha reso l’accaduto ancora più grave.

Il comunicato del presidente del Costa d’Amalfi, Nicola Savino

“Il presidente del Costa d’Amalfi, Nicola Savino, a nome di tutti i tesserati, esprime la totale vicinanza, e solidarietà, verso i propri supporter presenti oggi al seguito della squadra; nonché il più profondo disprezzo per quanto accaduto al termine del match odierno disputato a Palma Campania contro la Palmese.

Un gruppo di teppisti NON RICONDUCIBILE alla tifoseria locale, ha infatti atteso la comitiva di supporter biancoazzurri accorsi a sostenere la squadra di mister Proto ed ha portato a termine un vero e proprio agguato. Un’ aggressione a colpi di spranghe, pietre e bastoni, concluso con un inseguimento in autostrada dove ci sono stati diversi tentativi di speronamento. Una pagina nera, triste, squallida, che poco ha a che vedere con i valori dello sport, soprattutto in considerazione del fatto che questi trogloditi senza onore, non si sono fermati nemmeno di fronte alle donne ed ai bambini che facevano parte della comitiva dei tifosi ospiti. La società costiera esprime il proprio ringraziamento alle forze dell’ordine ed alla società tutta della Palmese, per la vicinanza e la solidarietà immediatamente manifestate. Confida altresì che i responsabili possano essere prontamente individuati e messi di fronte alle proprie responsabilità al cospetto della giustizia. Il calcio, purtroppo, ha perso ancora una volta.“

Il comunicato della Palmese:

“Esprimiamo massima solidarietà nei confronti di tutti gli sportivi e tifosi del FC Costa d’Amalfi rimasti vittime di una vile aggressione. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e prendiamo le distanze da quanto accaduto che comune non è riconducibile alla nostra tifoseria. Daremo, per quanto nelle nostre possibilità, la massima collaborazione alle forze dell’ordine per far luce su quanto accaduto.”

