Serie D, Brindisi-Fidelis Andria 2-1

Vittoria al cardiopalma per il Brindisi che nega all’Andria la conquista della vetta e ridà speranza alla sua lotta salvezza. Primo tempo a sprazzi tra le due formazioni con un match equilibrato. Nella ripresa è subito Ledesma a sbloccare il risultato, il pari ospite arriva alla mezz’ora con Sylla ma a decidere la partita è la rete di Citro in pieno recupero che porta al Brindisi l’intera posta in palio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts