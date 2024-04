Serie D, Barletta-Casarano posticipata alle 16:30

BARLETTA – Posticipato alle 16:30 il match di domenica 14 aprile tra Barletta e Casarano. La sfida tra biancorossi e rossazzurri, valida per la 31^ giornata del girone H di Serie D, si disputerà allo stadio Puttilli e sarà l’ultimo match del weekend in ordine di orario. Tutte le altre sfide programmate per le ore 15, ad eccezione di Santa Maria Cilento-Martina che avrà inizio alle 15:30.

