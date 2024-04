Barletta, caccia a tre punti cruciali contro il Casarano

BARLETTA – Giro di boa settimanale per il Barletta (foto Francesco Dileo), che dopo la sconfitta di Altamura si avvicina al match cruciale di domenica contro il Casarano. La sfida del Puttilli, valida per la 31^ giornata, si disputerà alle 16:30, con i biancorossi che scenderanno in campo in corrispondenza dei minuti finali delle partite in cui saranno impegnate le concorrenti per la salvezza.

Squadra di Ciullo ancora ferma a quota 29 punti in classifica, al quartultimo posto in coabitazione con l’Angri. Sono sei i punti di distacco dalla salvezza diretta, due quelli dal Gallipoli, che occupa il primo piazzamento per disputare i playout in casa. Posta in palio decisiva, dunque, per il Barletta, che proverà a far leva sugli aspetti positivi emersi ad Altamura: buona la prestazione di Guido tra i pali, che però costringe a giocare con quattro under in mezzo al campo. Dalla scelta dell’estremo difensore dipenderanno sia quelle in difesa che quelle in mediana, mentre in attacco si valuta il rientro a pieno regime di La Monica dopo gli scampoli giocati al D’Angelo.

Come ad Altamura, Ciullo deciderà soltanto nel weekend, con i dubbi principali da sciogliere a ridosso del match. Dall’altra parte una squadra che ha pressoché blindato l’ultimo piazzamento playoff, con il Casarano a +6 sul sesto posto del Matera con quattro turni da giocare. La squadra di Laterza, dopo l’1-1 dell’andata e le tante chances stoppate dal Barletta al Capozza, è atteso al Puttilli per una sfida che può definire ulteriormente entrambe le griglie spareggi.

