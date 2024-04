Matera, Figliomeni: ‘Era necessario dare una scossa’

(Di Roberto Chito) “Dopo la vittoria sul Manfredonia eravamo in piena zona playoff e a soli quattro punti dal secondo posto. Oggi, invece, ci ritroviamo a sei punti dalla quinta piazza. Per questo, dovevamo dare una scossa per chiudere al meglio questo campionato”. Sono le parole del direttore sportivo Giuseppe Figliomeni che ai microfoni di Antenna Sud spiega la decisione dell’avvicendamento tecnico.

“Dopo la separazione con Panarelli ho contattato subito mister De Sanzo. Conosco le sue qualità, so cosa può dare in momenti come questi. Inoltre, ci sono giocatori che ha allenato in passato ed è un aspetto importante. La situazione? La priorità è quella di ritrovare quella fiducia e quella forza che abbiamo sempre avuto fino a qualche settimana fa. Al di là della posizione finale, spero di ritrovare quella squadra vista in passato”, conclude il ds Giuseppe Figliomeni.

Di seguito, le dichiarazioni complete del direttore sportivo Giuseppe Figliomeni dopo la presentazione del tecnico De Sanzo.

