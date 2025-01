Serie C: Team Altamura, Gabriele Capanni cerca il rilancio in Puglia

Un punto pesante come il piombo. L’1-1 del Vigorito con il Benevento ha portato l’Altamura a quota 28 in classifica dopo 23 giornate di campionato, consolidando la media salvezza della squadra di Daniele Di Donato che chiuderà gennaio con le sfide al Taranto in casa e alla Cavese in trasferta. Due scontri diretti che diranno tanto visto che i biancorossi, per com’è messa adesso la classifica, sono molto più vicini alla zona playoff che a quella che porta ai playout. La situazione di Taranto e Turris ridurrà molto probabilmente a una la serie playout e arrivare quintultimi potrà garantire la salvezza. Al contrario, invece, il decimo posto dista solo tre lunghezze. La società e il diesse Grammatica riflettono sul da farsi, con una rosa che, con gli ultimi acquisti, va via via completandosi. Ganfornina ha già esordito dal primo minuto, così come Ortisi. Rizzo, invece, è subentrato a Mane nel secondo tempo della sfida del Vigorito, con Onofrietti e Dibenedetto che scalpitano per mettersi al pari della condizione degli altri ed esordire. L’ultimo arrivo sul fronte mercato è Gabriele Capanni, esterno alto di sinistra classe 2000 scuola Milan che non ha avuto tantissimo spazio nella Pianese nella prima parte di stagione. L’ex Catania e Ternana arriva in prestito proprio dagli umbri, con cui ha un contratto fino a giugno 2026. Un giocatore ancora non sbocciato che in biancorosso proverà a riscattare un avvio d’annata in chiaroscuro.

