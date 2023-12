Brindisi corsaro, Bunino e Lombardi stendono il Sorrento

Il Brindisi torna alla vittoria con una prestazione concreta e determinata, così come era stato chiesto del neo tecnico Roselli, in un fondamentale scontro salvezza contro il Sorrento. Dopo una prima parte di gara con poche emozioni, i brindisini concretizzano il presidio territoriale con la rete di Bunino, perfettamente servito da Ganz, che trova il diagonale vincente. Passano solo quattro minuti e arriva anche il raddoppio: questa volta è Lombardi, servito da Valenti a depositare la sfera alle spalle di Del Sorbo. Nella ripresa il Brindisi controlla il risultato è può festeggiare il ritorno alla vittoria, che mancava dal 26 ottobre scorso, lanciando un segnale della sua volontà di lottare ancora per raggiungere la salvezza.

