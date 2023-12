Brindisi Fc, Roselli: ‘Questa squadra ha voglia di riscatto’

Grande soddisfazione per il tecnico del Brindisi Giorgio Roselli per il ritorno al successo contro il Sorrento. “Devo dire con sincerità che sono rimasto stupito da questa reazione della squadra – dice il tecnico -, posso solo immaginare quanta voglia avessero i ragazzi di superare questa situazione, forse unica in Italia per serie di sconfitte, avevano voglia di riscatto e l’hanno dimostrato”.

Roselli poi analizza l’aspetto mentale della sua squadra: “È fondamentale capire le persone prima di ogni aspetto tecnico-tattico, a prescindere dalle qualità e dalle volontà, ma capire chi può dare in un determinato momento diventa fondamentale per raggiungere il risultato“.

”Questa reazione, solitamente, riesco a vederla dopo almeno tre o quattro gare che alleno una squadra, per questo sono stato sorpreso dalla prestazione che conferma la grande sofferenza che questi ragazzi avevano dentro”.

