Serie C, Monopoli-Virtus Francavilla, atto 17 tra i pro

MONOPOLI – Monopoli-Virtus Francavilla atto 17. 60 km a dividere le due cittadine che negli ultimi anni stanno dando vita ad un match che ormai è diventato un classico per la terza serie professionistica.

Tre sfide in Coppa Italia di Serie C, due nei playoff e 11 in campionato, con la parità che regna sovrana. 5 successi per parte e 6 pareggi, a testimonianza dell’equilibrio tra due società ambiziose che quest’anno stanno raccogliendo meno di quanto si aspettavano. L’ultimo derby disputato al Veneziani lo ha deciso Mario Mercadante su calcio di rigore. Un gol al 90’ che ha legittimato il passaggio al turno successivo dei playoff che il Monopoli avrebbe conquistato anche in caso di parità. In regular season, invece, finì con uno 0-0 poco emozionante. Sparandeo, Perez e un’autorete di Bastrini decisero il derby di Monopoli della stagione 2021/2022 a favore del Francavilla con i biancoverdi battuti dopo il vantaggio iniziale di Zambataro. Nel 2019/2020, invece, l’anno del campionato interrotto a causa del Covid, il Monopoli si impose per 3-0, con la doppietta di Fella e il gol di Carriero. Il ricordo più dolce per i tifosi della Virtus, invece, è il match del primo turno playoff del 2017/2018, con Anthony Partipilo che regalò il passaggio del turno alla Virtus. Domenica si torna di nuovo in campo, per l’edizione numero 17 di una gara particolarmente sentita dalle due tifoserie e importante per la classifica di entrambe. Trasmetteremo la gara in diretta con un ampio prepartita a partire dalle ore 17.