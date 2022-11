Condividi su...

BARI – Non ci saranno Cheddira, impegnato ai mondiali con il Marocco, Di Cesare e Mazzotta, infortunati, Maita squalificato e forse anche Ricci, in dubbio. Sarà un Bari in emergenza quello che scenderà in campo a Como per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Una formazione quasi obbligata per Mignani, consapevole della forza dell’avversario e con l’incognita rientro in campo dalla sosta. Rebus reparto offensivo con Antenucci che sembra l’unico sicuro del posto. Da escludere l’attacco con i 3 giocatori aperti. Dalle parole del mister si intende che Scheidler potrebbe godere di fiducia ed essere confermato nell’undici titolare.