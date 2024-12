Serie C: Monopoli, numeri da urlo per chiudere il 2024

Sette, dieci, undici, tredici, trentotto. Sono i numeri con cui il Monopoli ha chiuso il 2024 e che fanno sognare un’intera piazza. Il secondo posto è frutto di sette vittorie in trasferta nel girone d’andata. Un numero mai raggiunto dalla formazione biancoverde da quando esiste il girone unico di Serie C. Torre del Greco, Foggia, Cava dei Tirreni, Bari con l’Altamura, Latina, Potenza e Giugliano i campi violati da Viteritti e compagni, che sono anche la miglior difesa del girone. Dieci appena i gol subiti in 20 gare, cinque in meno del Benevento, sei in meno dell’Avellino e otto in meno del Picerno. Solo una volta la squadra di Colombo ha chiuso con due reti al passivo, contro il Trapani al Veneziani. Undici, invece, le gare chiuse senza subire gol che hanno fatto di Samuele Vitale uno dei recordman di questa stagione. Tredici, invece, sono le partite senza sconfitte di fila: il Monopoli non perde dalla trasferta di Catania del 29 settembre, quasi tre mesi di imbattibilità che hanno costruito i 38 punti attuali dei biancoverdi, seconda forza del campionato a soli due punti di distacco dal Benevento capolista di Auteri. Ora due settimane di pausa, qualche giorno di relax fino al 28 dicembre e la ripresa in vista della trasferta di Potenza contro il Sorrento, con un mercato che dovrebbe portare all’allenatore biancoverde almeno un rinforzo in attacco e una città che sogna.

