Martina, il pari a Manfredonia chiude un 2024 straordinario

Ci sono pareggi e pareggi, e quello di Manfredonia certifica lo spessore del Martina di Pizzulli, irriducibile dopo lo svantaggio, con la personalità di giocare a testa alta nella bolgia del “Miramare”, stanco per gli impegni ravvicinati ma comunque straripante nel finale. È mancato il cinismo per conquistare la tredicesima vittoria consecutiva, ma l’1-1 con i sipontini vale comunque il sedicesimo risultato utile di fila con cui è andato in archivio un 2024 straordinario. Il servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author