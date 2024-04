Serie C: Monopoli, gli attaccanti dovranno stringere i denti. Viteritti ha recuperato

Un attacco con tre giocatori acciaccati tra le brutte notizie il recupero pieno di Viteritti e Fornasier tra quelle buone, ma in casa Monopoli bisognerà stringere i denti per arrivare al massimo alla trasferta di Crotone. I ragazzi di Taurino sanno che una vittoria potrebbe spianare la strada verso la salvezza diretta e devono metterci più del 100% per il penultimo sforzo della regular season. Tommasini ha stretto i denti domenica scorsa ed è andato in campo per mezz’ora, a Crotone cercherà di esserci dal primo minuto così come Grandolfo e Borello, che sta facendo i conti con un affaticamento muscolare ma che da ex della gara ci tiene particolarmente a scendere in campo dal primo minuto e a fare anche bene. Sarà derby calabrese per Orlando Viteritti, capitano del Monopoli e cosentino di Acri, uscito anzitempo dalla gara di domenica scorsa contro il Taranto. L’esterno destro si è allenato in gruppo così come Michele Fornasier, che sarà regolarmente a disposizione di Taurino e si giocherà il posto con Angileri, Ferrini e Berman. Nel Crotone, invece, non ci sarà Zanellato, espulso nella gara di lunedì scorso contro la Juve Stabia e squalificato dal giudice sportivo.

