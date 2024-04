Giovanili Bari Calcio: Lanera alla guida della Primavera, all’ex calciatore Scalera l’Under 16

Giro di panchine nel settore giovanile del Bari. Dopo l’approdo di Federico Giampaolo, Vito Di Bari e Nicola Di Leo alla prima squadra cambia il quadro di quasi tutte le formazioni.

Sarà mister Paolo Lanera a guidare la Primavera biancorossa in questa ultima parte della stagione; sarà coadiuvato da Vito Santeramo (allen. in seconda), Giuseppe Vizzielli (prep. atletico) e Claudio Grondona (prep. dei portieri).

La formazione Under 17 sarà guidata da mister Lorenzo Liso (coadiuvato dal preparatore Francesco Petruzzelli) e dell’Under 16 che avrà in panchina mister Giuseppe Scalera, 26enne ex calciatore della cantera biancorossa (coadiuvato dal preparatore Ludovico Acocella).

