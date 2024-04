Bari, col Pisa difesa a 4 e maglia da collezione: ma pensiero alla classifica

La prima di cinque sfide cruciali per la permanenza in Serie B, la prima con mister Federico Giampaolo in panchina. Non c’è stata la solita conferenza stampa pre partita del venerdì, con il Bari che ha preferito ovattare l’ambiente in vista di quella che si configura come una delle sfide più delicate della stagione. Un silenzio che fa trasparire la fotografia del momento, in cui servono tranquillità e punti in classifica, ma in cui c’è anche paura forse come non mai durante la stagione.

Non c’è più mister Iachini, alla guida Giampaolo con Di Leo e Di Bari, con il ritorno alla difesa a quattro che dovrebbe essere una delle novità più importanti portate dalla nuova gestione. Il Bari anti Pisa dovrebbe vedere il ritorno di Brenno tra i pali: il portiere brasiliano sembra leggermente avvantaggiato rispetto a Pissardo, che si è comunque destreggiato bene nella trasferta di Como.

In difesa Di Cesare e Vicari guideranno la retroguardia con uno tra Pucino e Dorval e Ricci, che rientrerà titolare, nel ruolo di terzini. In mezzo al campo Bellomo verso la conferma, accanto a Maita e Benali, con l’attacco che dovrebbe essere affidato a chi sulla carta era stato chiamato a fare la differenza: Sibilli, Aramu e Puscas, con Morachioli, Nasti e Achik pronti a subentrare nel secondo tempo.

Nel frattempo sono state presentate le due nuove maglie che la squadra indosserà per le sfide contro Pisa e Parma. Bello e creativo il lancio anche se, in periodi come questo, la tifoseria vorrebbe collezionare più punti e meno divise da gioco.

