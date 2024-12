Serie C, la presentazione della 18^ giornata di campionato

Un derby pugliese inaugurerà la 18esima giornata di Serie C. Cerignola ed Altamura si sfideranno per la prima volta tra i professionisti: gli ofantini contano di avvicinarsi al Benevento, tenendo a distanza le inseguitrici, mentre i murgiani vogliono tenersi ancora a distanza di sicurezza dalla zona playout, tenendo contestualmente d’occhio anche quella playoff. Sabato pomeriggio (ore 15) spazio a Potenza-Latina, mentre alle 17.30 il Foggia sarà ospite di un Messina recentemente tornato al successo. La classifica presenta questo impegno come uno scontro diretto da piani bassi: i satanelli sono in striscia positiva da quattro giornate, e fino ad ora contro le siciliane non hanno mai perso. Sono tre le gare fissate per domenica alle ore 15: Picerno-Turris, Cavese-Juventus Next Gen e Crotone-Casertana. Intrecci che potrebbero accorciare la zona playout, ma non solo: la Leonessa su tutti cerca riscatto dopo il ko di Latina. In campo alle 17.30 sempre nella domenica dell’Immacolata Taranto e Catania: piazze che con la terza serie hanno davvero poco a che fare e che si esibiranno in uno Iacovone che potrà ospitare non più di 3000 spettatori, in tribuna superiore. I rossoblù, al momento ultimi in classifica, proveranno a rialzarsi dopo tre sconfitte di fila sfruttando il momento non proprio impeccabile deli etnei. Nel frattempo, si giocherà anche una sfida da piani alti ad Avellino, dove si terrà il derby tutto campano con il Sorrento: in campo al Partenio la quarta e la quinta classificata del Girone C. A proposito di big match, alle 19.30 Trapani e Benevento si sfideranno in Sicilia: la grande delusione di questa prima metà stagionale ospita l’attuale capolista. Il sipario della 18esima giornata si chiuderà non prima di Giugliano-Monopoli, in programma per lunedì sera: i gialloblù vogliono tornare nella griglia delle prime dieci, ma il Gabbiano in trasferta ha fino ad ora fatto meglio di chiunque altro.

