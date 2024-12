Fasano, Agovino: “Fatti buoni acquisti, a Ugento non dobbiamo perdere”

Il Fasano, reduce da quattro punti nelle ultime due uscite, si prepara alla trasferta di Ugento. Dopo aver centrato la prima vittoria casalinga con il 3-0 rifilato all’Angri, i biancazzurri, appena fuori dalla zona playout con 13 lunghezze, sfideranno una diretta concorrente alla salvezza, appena un punto sotto.

Il tecnico Agovino ha presentato così la sfida con i salentini: “È un periodo un po’ particolare, con giocatori che vanno e vengono. Abbiamo fatto buoni acquisti secondo me, si sono già integrati. Approcciamo a questo match con positività, veniamo da un gran risultato e da due prestazioni convincenti, pur sapendo delle difficoltà che ci aspettano domenica”.

“Bisogna andare a Ugento motivati. Un under in porta? Ci permetterebbe di recuperare un over in mezzo al campo, ma non è escluso si possa giocare con 4 under: se un giocatore è bravo, viene schierato indipendentemente dalle regole. Dobbiamo portare pazienza e qualora dovesse scendere in campo Gattuso, gli auguro un esordio positivo”, aggiunge il tecnico del Fasano.

L’Ugento è una buona squadra, di qualità, con giocatori spagnoli e argentini. Partita difficile con una diretta concorrente, ma andiamo per fare punti e dare continuità. Non dobbiamo perdere”, conclude Agovino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author