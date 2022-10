Gli arbitri designati per la 9a Giornata del Girone C della Serie C, turno infrasettimanale in programma martedì 18 ottobre.

CERIGNOLA-TARANTO: Marco Monaldi di Macerata (Khaled Bahri di Sassari e Glauco Zanellati di Seregno. IV: Valerio Vogliacco di Bari)

CROTONE-VIRTUS FRANCAVILLA: Luca Angelucci di Foligno (Riccardo Pintaudi di Pesaro e Giacomo Monaco di Termoli. IV: Michele Coppola di Castellammare di Stabia)

GIUGLIANO-PESCARA: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Marco Ceolin di Treviso e Massimiliano Starnini di Viterbo. IV: Giuseppe Costa di Catanzaro)

FIDELIS ANDRIA-MESSINA: Stefano Nicolini di Brescia (Davide Stringini di Avezzano e Andrea Bianchini di Perugia. IV: Leonardo Mastrodomenico di Matera)

GELBISON-MONTEROSI: Roberto Lovison di Padova (Davide Santarossa di Pordenone e Simone Asciamprener Rainieri di Milano. IV: Giuseppe Lascaro di Matera)

JUVE STABIA-FOGGIA: Michele Giordano di Novara (Mattia Regattieri di Finale Emilia e Stefano Franco di Padova. IV: Martina Molinaro di Lamezia Terme)

LATINA-PICERNO: Stefano Milone di Taurianova (Matteo Taverna di Bergamo ed Emanuele Fumarulo di Barletta. IV: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia)

MONOPOLI-CATANZARO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Emanuele De Angelis di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca. IV: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino)

POTENZA-TURRIS: Enrico Maggio di Lodi (Massimiliano Bonomo di Milano e Antonio D’Angelo di Perugia. IV: Andrea Palmieri di Brindisi)

VITERBESE-AVELLINO: Antonino Costanza di Agrigento (Emilio Micalizzi di Palermo e Nicolò Moroni di Treviglio. IV: Juri Gallorini di Arezzo)