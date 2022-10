AMMENDE SOCIETÀ

2000 al CROTONE – A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel settore avversario tre bottigliette di plastica; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel corso del secondo tempo, fra il 10° minuto ed il 40° minuto, un suo sostenitore minacciato ed aggredito più volte, verbalmente e fisicamente, alcuni steward presenti nel settore a loro dedicato; C) per avere i suoi sostenitori intonato ad inizio gara e per due volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria.

1.000 euro al CATANZARO – per fatti contrari per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 32° minuto del primo tempo e al 17° minuto delsecondo tempo, un fumogeno, senza conseguenze.

1.000 euro al FOGGIA – perché due soggetti riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara, stazionavano durante il secondo tempo all’interno del recinto di gioco nonostante non fossero inseriti in distinta gara.

1.000 euro al MONTEROSI – per avere fatto disputare la gara senza raccattapalle, così determinando, in alcuni casi, ritardi nella ripresa del gioco, con conseguenti proteste degli ospiti.

700 euro al MESSINA – per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua, di cui una semipiena e l’altra vuota, senza colpire alcuno.

300 euro al POTENZA – per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore curva ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari al 30°, al 32°, al 37°, al 40° ed al 45° minuto del secondo tempo.

Foto FC Crotone