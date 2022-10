“Chi legge il risultato, ma non ha visto la partita può pensare che la Nocerina abbia dominato, però non è affatto andata così. La squadra non mi è dispiaciuta sul piano del gioco, avevamo le polveri bagnate: un po’ per demerito nostro, un po’ per la bravura del portiere avversario non siamo riusciti a riaprirla pur creando diverse occasioni. Dopo il secondo gol, rocambolesco, ci siamo spinti in avanti per accorciare incassando la terza rete in ripartenza perché eravamo troppo sbilanciati. Ovviamente, quando si perde c’è sempre qualcosa da analizzare, ma il risultato finale ci penalizza più di quello che realmente si è visto sul campo. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi e ripartire subito”. Ciro Danucci, tecnico del Brindisi, analizza così il ko di Nocera, il primo della stagione.