Serie C: Girone C, gli arbitri designati per l’8a Giornata

Gli arbitri designati per l’8a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra il 14 e il 16 ottobre:

BENEVENTO-PICERNO: Matteo Centi di Terni

Assistenti: Andrea Bianchini di Perugia e Domenico Castro di Livorno

IV: Erminio Cerbasi di Arezzo

CASERTANA-AVELLINO: Mario Perri di Roma 1

Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia ed Egidio Marchetti di Trento

IV: Domenico Leone di Barletta

FOGGIA-BRINDISI: Emanuele Frascaro di Firenze

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Davide Santarossa di Pordenone

IV: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

JUVE STABIA-CATANIA: Mattia Caldera di Como

Assistenti: Veronica Vettorel di Latina e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria

IV: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

LATINA-MONOPOLI: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Simone Asciamprener Rainieri di Milano e Antonio Aletta di Avellino

IV: Francesco Zago di Conegliano

MESSINA-GIUGLIANO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Assistenti: Marco Toce di Firenze e Matteo Nigri di Trieste

IV: Fabrizio Ramondino di Palermo

MONTEROSI-CERIGNOLA: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Assistenti: Simone Pistarelli di Fermo ed Emanuele Bracaccini di Macerata

IV: Domenico Castellone di Napoli

POTENZA-TURRIS: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Federico Fratello di Latina e Roberto D’Ascanio di Roma 2

IV: Gabriele Sacchi di Macerata

TARANTO-CROTONE Michele Delrio di Reggio Emilia

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Franco Iacovacci di Latina

IV: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

VIRTUS FRANCAVILLA-SORRENTO: Giorgio Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto

IV: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

