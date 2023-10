Basket A2: Nardò a Trieste a caccia del primo successo in campionato

A 72 ore dalla sfida con Forlì, il Nardò torna in campo per il turno infrasettimanale della terza giornata del campionato di Serie A2 di Pallacanestro. La Torre, Smith e compagni saranno impegnati sul parquet di Trieste, dove ad attendere i granata ci sarà una delle compagini maggiormente accreditate del girone Rosso, a punteggio pieno dopo aver raccolto due vittorie su due nelle prime giornate. Trieste è una delle retrocesse dalla scorsa Serie A1 e vanta un roster composto per metà dai protagonisti dello scorso anno. Il Toro, al netto di un calendario più che in salita, dovrà necessariamente cercare il primo successo in un campionato che, al momento, ha regalato più amarezze che gioie. Contro Udine e Forlì sono infatti arrivate due sconfitte. Nessuna assenza prevista per coach di Carlo, che avrà dalla sua parte l’ex di giornata Andrea Donda, triestino di nascita e profilo che vanta non soltanto un trascorso nelle giovanili, ma anche cinque presenze in prima squadra nel campionato di A2 della stagione 2015/2016. Alla vigilia del match, coach Di Carlo ha spiegato quanto importante sarà migliorare l’attenzione in fase difensiva, ed il cinismo in quella di possesso. Con la consapevolezza di dover affrontare una vera e propria corazzata, bisognerà avere l’obbligo di fare quantomeno meglio delle prime due partite. Palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 11 ottobre.

