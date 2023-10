Il Casarano si è sbloccato, ora Laterza vuole continuità

Dopo cinque turni di attesa, è arrivato il primo successo in campionato per il Casarano. I rossazzurri sono riusciti ad imporsi in rimonta nel derby tutto salentino con il Nardò, spazzando via buona parte delle perplessità emerse nelle prime quattro uscite. Il calendario ed il mese di ottobre metteranno ora il Casarano davanti ad altri quattro derby pugliesi da giocare in rapida successione: Gravina, Martina, Altamura e Fasano. Un poker d’impegni se non altro complicato: al Vicino si giocherà domenica contro una formazione che ha raccolto in casa tutti e quattro i punti che vanta in classifica, per poi far visita ad una delle rivelazioni di queste prime battute di campionato. Si tornerà in Salento per ospitare l’attuale capolista ed infine si andrà a far visita ad un Fasano ancora imbattuto ed al momento apparentemente difficile da piegare. Una serie di impegni che metterà mister Laterza nelle condizioni di capire quanto realmente la crisi di inizio stagione del suo Casarano sia passata, e quanto la vittoria con il Nardò sia servita a sbloccarsi definitivamente.

