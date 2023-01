FOGGIA – E’ un Foggia che non trova continuità quello che perde in casa 3-2 contro il Picerno e vanifica di fatto i due successi esterni consecutivi conquistati a fine 2022.

Continua la marcia dei lucani, 5 vittorie nelle ultime 6 e in piena zona playoff. In cronaca: classico 3-5-2 per i padroni di casa con Ogunseye e Peralta in attacco, 4-2-3-1 per gli ospiti con De Cristoforo, Kouda e D’Angelo a supporto di Diop. Picerno subito pericoloso: cross di De Cristoforo da destra, testa di Diop con la sfera che termina alta. Al 6’ passa il Foggia: Peralta pesca Garattoni in area, l’esterno ex Cesena conclude sul primo palo e batte un Crespi non esente da colpe. Continuano a spingere i rossoneri che al 9’ hanno l’occasione per raddoppiare con Peralta: questa volta, però, Crespi è attento sul primo palo. Il Foggia resta padrone del campo, al minuto 32 Schenetti raccoglie una respinta corta della difesa ospite ma non inquadra lo specchio. Cosa che fa perfettamente D’Angelo al minuto 39 quando raccoglie una sfera persa da Schenetti sulla sinistra e con un gran destro a giro dal limite dell’area batte Nobile. Nella ripresa il Foggia parte ancora bene: Garattoni con una conclusione a volo manca di pochissimi il bersaglio, poi al 24’ Ogunseye, tra i peggiori fino a quel momento, sfrutta un assist di Costa, batte Garcia nell’uno contro uno e supera Crespi sul primo palo. La gioia dura quattro minuti: calcio di punizione di Dettori, Nobile respinge sulla testa di Guerra che trova il tap-in del pareggio Longo azzecca i cambi, inserendo Ceccarelli e Golfo per D’Angelo e De Ciancio e proprio sull’asse tra i due nasce il gol vittoria: assist di Ceccarelli, la difesa del Foggia sale male e l’ex Trapani e Parma batte Nobile in uscita regalando ai suoi quota 30. Per i rossoneri è tempo di rimboccarsi le maniche e pensare già alla Virtus Francavilla, con uno sguardo al mercato che dovrà necessariamente portare qualità.

Condividi su...

Linkedin email