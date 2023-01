AVELLINO – Il 2023 del Cerignola parte con una beffa, la vittoria contro il Giugliano sfuma proprio sul più bello, grazie alla rete di Sorrentino al fotofinish. Al “Partenio” termina 1-1, e tra le due matricole terribili sono ancora decisivi i minuti finali. Primo tempo avaro di emozioni. Giugliano pericoloso al 24′, Iglio trova Salvemini sul palo lungo, la palla deviata finisce sul fondo. L’Audace risponde al 38′, cross insidioso di Achik, chiusura provvidenziale di Iglio ad anticipare Coccia. La ripresa. Al 67′ giunge la prima vera occasione: Tascone scodella per D’Andrea che colpisce di testa, Malcore a pochi centimetri dalla zampata vincente. 81′, ottima azione centrale del Cerignola, Malcore serve D’Ausilio che si inserisce dalla sinistra ma arriva scoordinato sul pallone sprecando malamente. È soltanto il preludio al gol, che arriva all’84’: Ligi lancia D’Ausilio che è scattante, entra in area, si accentra e insacca all’angolino senza che Sassi veda partire la conclusione. Si sblocca il match, che resta nelle mani dell’Audace. Al 90′ D’Andrea sfrutta lo scatto di Malcore, il centravanti si divora il raddoppio. Due minuti più avanti è lo stesso D’Andrea ad avere sui piedi un’ottima chance, para Sassi. Due occasioni che il Cerignola rimpiangerà con lacrime amare, perchè il Giugliano agguanta il pari al 95′: Salvemini spizza il traversone dalla destra, Sorrentino d’istinto la piazza sul secondo palo. Il primo gol dell’ex Gelbison con la maglia del Giugliano conclude un match per larghi tratti avaro di emozioni. Un 2023 che si apre con il primo grande rimpianto per il Cerignola, che resta comunque al quinto posto in classifica.

Foto Audace Cerignola.

Condividi su...

Linkedin email