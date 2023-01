Catanzaro-Taranto 1-0: Decide un rigore dubbio

Un rigore generoso costringe il Taranto alla sconfitta. Match deciso al 5’ grazie alla rete di Pietro Iemmello dagli 11 metri, per un penalty apparso quanto meno dubbio dal momento che Vannucchi, in uscita, sembra puntare più il pallone che le gambe di Biasci, il quale dà l’impressione di cercare il contatto con il portiere rossoblu.

L’episodio si è rivelato decisivo, ma di contro c’è da dire che il Taranto non ha fatto nulla per meritare il pareggio: il Catanzaro ha mantenuto le redini del gioco per tutto il match, senza mai impensierire Vannucchi, ma il Taranto, dall’altra parte, non ha mai sporcato i guanti di Fulginati. Dopo cinque risultati utili consegna, la squadra di Eziolino Capuano si ferma: l’ultimo ko era del 28 novembre scorso, dal 4-0 subito ad Avellino. Il Taranto resta a quota 27 punti in classifica, a 1 punto dalla zona playoff, 5 dai playout. Domenica prossima, i rossoblu torneranno a giocare allo Iacovone, dove ospiteranno la Turris.

CATANZARO-TARANTO 1-0

RETI: 5’ rigore Iemmello (C)

CATANZARO 352: Fulignati; Scognamillo, Martinelli, Brighenti; Katseris (71‘ Rolando), Sounas (80’ Curcio), Pontisso (80’ Cinelli), Verna, Vandeputte; Biasci (80’ Cianci), Iemmello. Panchina: Rizzuto, Sala, Tentardini, Welbeck, Bombagi, Fazio, Ghion, Gatti, Situm. All. Vivarini.

TARANTO 3511: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Antonio Romano, Provenzano, Mazza (62’ Chapi Romano), Ferrara; Guida (62’ Rossetti); Tommasini (86’ La Monica). Panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Vona, Brandi. All. Capuano.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Maicol Ferrari di Rovereto. IV: Giuseppe Mucera di Palermo.

AMMONITI: Provenzano, Rossetti, La Monica (T); Vandeputte, Martinelli (C).

ESPULSI: Al 28’ Cartenì, massaggiatore del Taranto, per proteste. Al 65’ Vivarini (allenatore Catanzaro) per proteste.

NOTE: Recuperi 1’/5’. Angoli 6-0

