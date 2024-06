Serie C, esclusa solo l’Ancona. Via libera al Milan U23

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha annunciato con soddisfazione che gli organici delle squadre sono stati definiti entro la fine di giugno, mantenendo così l’impegno preso. Durante una conferenza stampa, Gravina ha sottolineato che il Consiglio Federale ha ratificato le iscrizioni ai campionati 2024/2025 in tempi record. L’unica eccezione è rappresentata dall’Ancona, che non ha presentato ricorso e non ha ottenuto la licenza per il campionato di Lega Pro.

Gravina ha espresso grande soddisfazione per aver garantito la sicurezza del sistema, sottolineando che questa sarà la prima estate senza ricorsi per l’ammissione ai campionati. Ha evidenziato che, per la prima volta nella storia del calcio italiano, i campionati hanno completato gli organici a inizio giugno, salvo il posto vacante lasciato dall’Ancona, che sarà riempito entro il 27 giugno, data del prossimo Consiglio Federale. L’assenza di ricorsi è stata motivo di tranquillità e orgoglio per il grande impegno profuso.

Per completare l’unica vacanza di organico, il Consiglio ha approvato i criteri per i ripescaggi, prevedendo al primo posto una Seconda Squadra del campionato di Serie A (ndr. Milan U23), con termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al 25 giugno.

Gravina ha aggiunto che l’eventuale aggiunta di un’altra Seconda Squadra sarebbe motivo di orgoglio e un segnale di qualità per il campionato di Lega Pro, evidenziando come, in due anni, si passerebbe da una a tre Seconde Squadre.

