Serie C/C, top e flop della 2a Giornata

PORTIERE

Del Sorbo (Sorrento) In quel di Monopoli è bravo (gran parata su inzuccata di Miceli) e fortunato (pali di Vasquez e Pace).

DIFESA

Castellini (Catania) Il capitano etneo si disimpegna egregiamente sia in fase difensiva sia in proiezione offensiva.

CENTROCAMPO

Scravaglieri (Latina) Con una sassata dalla distanza rimette la sfida in equilibrio nel deserto dello Iacovone di Taranto.

ATTACCO

Zigoni (Taranto) Esordio con gol alla prima in rossoblu. Prodezza che non serve per i tre punti, ma che può far ben sperare.

ALLENATORE

Tomei (Picerno) Dopo aver stritolato l’Avellino i lucani asfaltano anche il Trapani: partenza da incorniciare.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Zanellati (Casertana) Alla fine deve raccogliere tre palloni dal fondo della propria rete. Indeciso soprattutto nelle uscite.

DIFESA

Rizzo (Messina) Brutto pasticcio, in sinergia con il proprio portiere, in occasione della prima realizzazione del Cerignola.

CENTROCAMPO

Petermann (Latina) Incassa due ammonizioni nel giro di pochissimi minuti e saluta la compagnia con largo anticipo.

ATTACCO

Tumminiello (Crotone) Stende il metelliano Vitale proprio sotto gli occhi dell’arbitro: espulsione inevitabile.

ALLENATORE

Torrisi (Trapani) Per lui scorrono già i titoli di coda: esonerato dopo il pesante ko casalingo con il Picerno.

