Serie C/C, squalificati 11 calciatori, 2 giornate a Caturano

Sono 11 i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare della 16a Giornata del Girone C della Serie C. Due giornate di squalifica a Caturano (Potenza) per frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Una giornata ad Allegrini (Cerignola), Carillo e Riccardi (Foggia), Polito (Messina), Cappelletti (Brindisi), Piscopo (Juve Stabia), Artistico (Virtus Francavilla), Cittadino e Di Livio (Latina), De Francesco (Sorrento).

