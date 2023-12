Taranto, un esterno sinistro franco-maliano in prova

Cheik Keita, esterno sinistro classe 1996, si allenerà con il Taranto per una settimana agli ordini di Eziolino Capuano, che dopo il periodo di prova deciderà se tesserarlo o meno.

Nato in Francia, a Parigi, Keita cresce nelle giovanili del Monaco prima di arrivare in Italia nel 2014 alla Virtus Entella. Dopo aver trascorso un anno di adattamento nella Primavera biancoceleste, approda in prima squadra. Titolare con Alfredo Aglietti, colleziona 31 apparizioni in Serie B.

Nel gennaio 2017 passa al Birmingham per 2 milioni di euro, legandosi alla società inglese fino al 2020. Esordisce nella seconda divisione inglese il 4 febbraio contro il Fulham, servendo a Lukas Jutkiewicz l’assist che consente ai blues di vincere l’incontro 1-0.

Il 31 agosto 2017 viene ingaggiato a titolo temporaneo dal Bologna con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il 18 aprile 2018 fa il suo esordio con i felsinei in Serie A, entrando al 63’ al posto di Adam Masina, nella partita persa per 1-0 in trasferta con la Sampdoria.

Dopo il Bologna, esperienza all’Eupen, in Belgio, e il ritorno al Birmingham. Dal 2021 al 2023 indossa la maglia del HNK Gorica in Croazia.

