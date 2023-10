Serie C/C: giudice sportivo, inibizione per Elio Di Toro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOCIC MILOS (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

POLITO VINCENZO (MESSINA)

BENEDETTI SIMONE (AVELLINO)

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’11 OTTOBRE 2023 E 500 EURO DI AMMENDA

DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

D’AMBROSIO VINCENZO (POTENZA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARSICO ANTONIO (PICERNO)

