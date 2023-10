Verso Avellino-Monopoli, Tomei: “Gioca chi ha avuto meno spazio”

Sarà un Monopoli completamente rivoluzionato quello che affronterà l’Avellino domani in Coppa Italia. Per il match contro gli irpini di Pazienza, in programma al Partenio, l’allenatore biancoverde dovrebbe lanciare dal primo minuto Botis, Angileri, Fornasier, Piarulli, Peschetola e riproporre Simone, tutta gente che ha avuto meno spazio nelle ultime tre gare. Ad annunciarlo proprio l’allenatore in conferenza stampa: “La partita di Coppa sarà un’occasione per dare un po’ di respiro a chi ha giocato di più e per vedere chi ha giocato meno che avrà una giusta ricompensa al lavoro fatto. Sono molto contento di metterli in campo domani e di valutarli durante la partita. Tutti si sono allenati sempre molto bene e ora devono mettersi in mostra ed effettuare quei 90 minuti. Giocheranno molti ragazzi giovani e ci sarà minutaggio per tutti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp