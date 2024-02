Serie C/C, giudice sportivo: fermati 7 calciatori e 1 allenatore

Le decisioni del giudice sportivo dopo le sei gare giocate mercoledì 14 febbraio e valide per la 26a Giornata del Girone C della Serie C.

CALCIATORI: un turno a Marconi (Avellino), Rocchi (Latina), Ragusa (Messina), Bagatti (Brindisi), Luciani (Taranto), De Felice (Turris), Monteagudo (Virtus Francavilla).

ALLENATORI: una giornata di squalifica a Fontana (Latina).

AMMENDE SOCIETÀ: 1.500 euro alla Juve Stabia; 1.000 euro al Taranto; 700 euro al Catania; 500 euro al Brindisi.

