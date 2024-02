Torino, Juric: ‘Lecce? Nessun avversario è proibitivo per noi’

Ivan Juric non sembra intenzionato a mollare il colpo dopo i pareggi ottenuti con Sassuolo e Salernitana e punta a rilanciare la corsa all’Europa del Torino. Il tecnico croato si è espresso nella conferenza stampa che anticipa il match con il Lecce caricando la propria squadra: “Tutte le partite sono complicate e difficili da vincere, ma nessun avversario è proibitivo: affrontiamo ogni gara con lo spirito giusto. L’unica sfida che mi ha lasciato un po’ di rammarico negli ultimi mesi è stata quella con la Salernitana, loro erano in difficoltà. Sostituire Buongiorno non è facile, Lovato ha ripreso a lavorare con me mentre Sazonov è nuovo in tante situazioni: entrambi hanno disputato una buona settimana, deciderò a ridosso del match”.

