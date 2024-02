Basket A1 | Doppio colpo Happy Casa Brindisi: ingaggiati Washington e Smith

Doppio colpo di mercato per la Happy casa Brindisi. La società biancazzurra, stando a quanto appreso da Antenna Sud, ha chiuso in giornata l’accordo con il play Eric Washington e il centro Andrew Smith (cestisti statunitensi, ma con passaporti maltese e lettone). L’annuncio ufficiale è previsto in serata.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author