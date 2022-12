Serie C/C: Giudice sportivo, ammenda per il Monopoli

Condividi su...

AMMENDE SOCIETÀ

2.000 euro alla TURRIS – A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere nel settore loro riservato, al 1° minuto e al 17° minuto del secondo tempo, due bombe carta; B) per avere suoi tesserati, in occasione della gara, danneggiato la parte interna della porta di accesso degli spogliatoi.

1.000 euro al MONOPOLI – per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore “Distinti”, consistiti nell’avere lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un bengala all’interno del terreno di gioco costringendo l’Arbitro ad interrompere la partita per permettere la rimozione dello stesso.