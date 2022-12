Serie C/C: Giudice, fermati 12 calciatori e un diesse

Condividi su...

Linkedin email

CALCIATORI – Sono 12 i calciatori fermati dal giudice sportivo, tutti per un turno, nel Girone C della Serie C, dopo la 18a Giornata: Cargnelutti (Gelbison), Fabrizi e Giorgini (Latina), Blondett (Cerignola), Matera (Avellino), De Ciancio (Picerno), Delvino (Fidelis Andria), Idda (Virtus Francavilla), Angileri (Messina), Vassallo (Monopoli), Girasole (Potenza), Volpicelli (Viterbese).

DIRIGENTI – Angelo Antonazzo (Virtus Francavilla) inibito fino al 20 dicembre “per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo essere già stato richiamato in precedenza, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale”.

PREPARATORI ATLETICI – Una giornata di squalifica e 500 euro di multa a Luigi Garofalo (Turris) “per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del suo operato.