Serie C/C, Benevento: esonerato Matteo Andreoletti

Il Benevento ha annunciato l’esonero di Matteo Andreoletti, tecnico della prima squadra, insieme ai suoi collaboratori. L’allenatore paga gli ultimi scarsi risultati e, soprattutto, la pesantissima sconfitta casalinga con il Catania. Attraverso una nota, il club sannita ringrazia “il tecnico, l’allenatore in seconda Vincenzo Cammaroto, il match analyst Pietro Bertorelle, il preparatore atletico Andrea Molteni e il collaboratore tecnico Giovanni Scampini per il lavoro professionale svolto a Benevento, augurando loro le migliori fortune per il futuro delle loro carriere”.

