Serie A, giudice sportivo: 2 giornate a Banda, una a Pongracic

Due giornate di squalifica. E’ questa la sanzione decisa dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, nei confronti di Lameck Banda del Lecce, espulso ieri nel corso della sfida con l’Inter. Nella nota della Lega di A, si precisa che il calciatore al 38′ del secondo tempo del match ha “contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente espressioni irriguardose”.

Altri otto sono invece stati fermati per un turno: Fiorillo della Salernitana, Osimhen e Politano del Napoli e Makoumbou del Cagliari, Cambiaso della Juventus, Pablo Marì del Monza, Pongracic del Lecce e Duda del Verona.

Una giornata di squalifica anche a Marco Riggio, assistente di Dionisi, tecnico de, Sassuolo, e al fisioterapista degli emiliani Marco Bertuzzi perché entrambi hanno “al 23′ del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale”.

Curva Sud Verona chiusa 2 turni

La decisione del giudice sportivo: “Considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Società Cagliari (Antoine Makoumbou espulso pochi istanti prima, ndr), considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Società Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore”, considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; delibera di sanzionare la Società Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS”.

