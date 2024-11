Serie C/C, 15a Giornata: gli arbitri designati

Le designazioni arbitrali per la 15a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 15 e lunedì 18 novembre. La partita Juventus NG-Turris sarà recuperata mercoledì 27 novembre per gli impegni con le nazionali dei calciatori bianconeri.

SERIE C / GIRONE C – 15a GIORNATA

Venerdì 15/11/2024

Catania-Trapani (20.30): Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Michele Piatti di Como e Michele Decorato di Cosenza

Quarto Ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta

Foggia-Casertana (20.30): Gabriele Restaldo di Ivrea

Assistenti: Simone Della Mea di Udine e Andrea Manzini di Voghera

Quarto Ufficiale: Andrea Giordani di Aprilia

Sabato 16/11/2024

Giugliano-Potenza (17.30): Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Assistenti: Giacomo Bianchi di Pistoia e Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia

Quarto Ufficiale: Davide Testoni di Ciampino

Sorrento-Picerno (17.30): Mario Picardi di Viareggio

Assistenti: Damiano Caldarola di Asti e Daniele Antonicelli di Milano

Quarto Ufficiale: Francesco Pio Sarcina di Barletta

Domenica 17/11/2024

Altamura-Messina (15.00): Abdoulaye Diop di Treviglio

Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore

Quarto Ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce

Benevento-Avellino (17.30): Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Giuseppe Luca Lisi di Firenze

Quarto Ufficiale: Edoardo Gianquinto di Parma

Cavese-Taranto (17.30): Francesco Zago di Conegliano

Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Filippo Pignatelli di Viareggio

Quarto Ufficiale: Mauro Gangi di Enna

Latina-Crotone (17.30): Domenico Leone di Barletta

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Emanuele Fumarulo di Barletta

Quarto Ufficiale: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Lunedì 18/11/2024

Monopoli-Cerignola (20.30): Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Paolo Tomasi di Schio e Matteo Lauri di Gubbio

Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo

