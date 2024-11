Serie C/C, giudice sportivo: squalificati 12 calciatori

Le decisioni del giudice sportivo della Lega Pro dopo le gare della 14a Giornata del Girone C della Serie C.

Calciatori

Tre giornate di squalifica a Pugliese (Turris); un turno a Mastroianni e Ndoj (Latina), Viteritti (Monopoli), Bolsius (Sorrento), Frisenna (Messina), De Ciancio (Picerno), Carretta (Casertana), Diarrassouba (Cavese), Di Pasquale (Crotone), Tascone (Foggia), Oyewale (Giugliano).

Ammende società

500 euro all’Avellino: per lancio di un fumogeno nel recinto di gioco all’8° minuto del primo tempo, creando un rischio per l’incolumità pubblica.

400 euro al Taranto: 200 per i cori oltraggiosi contro le Forze dell’Ordine, 200 euro per il ritardo dei tesserati nel presentarsi puntualmente per l’ingresso in campo.

Dirigenti

Ferdinando Salvati (Giugliano) inibito fino al 19 novembre 2024 con multa di 500 euro: per aver protestato platealmente contro l’arbitro al 32° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva e pronunciando frasi irrispettose.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author