ROMA – Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi del Teramo e del Campobasso, società che sembrava avesse delle chances di riammissione. Via libera a Fermana e Torres in Serie C. Salvo clamorose svolte, quindi, il Pescara sarà inserito nel girone C di Lega Pro. Le ufficialità dei gironi le avremo tra questa sera e domani, con i calendari della stagione 2022-23 che si terranno venerdì mattina, 5 agosto